Bambini torturati e uccisi in diretta. La scoperta realizzata dai Carabinieri di Siena, relativa al deepweb, sembra il più macabro dei film horror ma è tutto assolutamente reale. Fermati due piemontesi che partecipavano a tutto ciò.

Uno spettacolo macabro e oltre ogni più fervida immaginazione. Mentre i bambini venivano uccisi in diretta, loro guardano lo spettacolo divertendosi. Anzi: in realtà erano loro a muovere i fili e ad avanzare le richieste su come torturarli o ucciderli. Sembra il più cupo dei film horror, e invece è quanto davvero succedeva nel deep web e scoperto dai Carabinieri di Siena.

Bambini torturati e uccisi in diretta: incubo nel deep web

Nella maxi operazione scattata sono stati fermati anche due piemontesi, un ragazzo e una ragazza entrambi 17enne, indagati adesso per istigazione a delinquere e pedopornografia.

L’operazione, chiamata ‘Delirio’ (e non poteva esserci termine migliore), è scattata lo scorso ottobre ha vede finora 25 indagati di cui 19 minorenni e 6 maggiorenni sparsi in 13 province italiane. Il ‘gioco’ era facile: si pagava con bitcoin e si chiedevano le sevizie a cui si voleva assistere. I supplizi avvenivano nel sud-est asiatico con bambini orfani o rapiti.

Potrebbe interessarti anche —-> Razzismo, anche i Pc eliminano parole offensive dai loro linguaggi

C’era addirittura un listino prezzi: il video registrato costa meno, discorso diverso invece guardare uno spettacolo in diretta con tanto di morte del soggetto. Gli atti richiesti erano tra i più disumani possibili, come tagliare un arto o lanciargli olio bollente o acido. Insomma, scene da vomito. E ora, con i due adolescenti fermati, si può scoperchiare in maniera definita questo sconcertante Vaso di Pandora.