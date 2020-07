Milioni di utenti stanno riscontrando lo stesso problema: WhatsApp non consente di ricevere né inviare dai semplici messaggi di testo a contenuti multimediali

Sta accadendo proprio in questi attimi: WhatsApp è di nuovo in down. L’applicazione di messaggistica istantanea ha smesso momentaneamente di funzionare. Gli utenti non ricevono né riescono ad inviare messaggi di testo, note vocali, foto o video. Un grosso problema per tutti coloro che sono dipendenti dall’applicazione che, momentaneamente, come al solito si sono trasferiti su Telegram.

Non è una novità che WhatsApp subisca rallentamenti o abbia problemi di questo genere. Probabilmente un nuovo aggiornamento o qualche rimozione di bug non permette più la libera fruizione del servizio.

WhatsApp Down, panico tra gli utenti

Come al solito, in questi casi, la maggior parte degli utenti ritiene che sia un problema che riguarda soltanto loro. In realtà esiste un modo molto semplice per scoprire se il malfunzionamento è colpa nostra o colpa dell’applicazione: aprire Twitter. Il social è il metodo più veloce ed efficiente per capire se effettivamente WhatsApp sta subendo rallentamenti o se è un problema del nostro cellulare o linea internet.

Apri whatsapp

Vedi che non funziona

Stacchi il Wi-Fi

Riattacchi il Wi-Fi

Accendi il 4G

Scleri contro il 4G

Spegni e accendi il telefono

Entri su Twitter , capisci tutto BELLISSIMO #whatsappdown pic.twitter.com/JYQLVtVKAH — sara (@sarettaaasa) July 14, 2020

Un altro chiaro indizio che WhatsApp ha smesso di funzionare a tutti, sono i tantissimi messaggi di nuovi iscritti su Telegram. In ogni caso, su entrambi i social, gli utenti si scatenano a suon di vignette, meme e infinita ironia sull’applicazione di messaggistica istantanea che non è nuova a questi problemi.