Tragico episodio di cronaca e Torino, dove un uomo ha ucciso i genitori ed è scappato in strada. Fermato poco dopo in stato confusionale dai carabinieri.

Una serata di terrore a Torino, dove un uomo ha ucciso i propri genitori prima di scappare per strada. Un episodio di cronaca terribile, che sicuramente farà discutere, quello dell’efferato omicidio avvenuto nel torinese. Il tutto è avvenuto nel piccolo comune di Mirafiori, in piena serata.

Secondo le prime indiscrezioni, il giovane ragazzo avrebbe aggredito i genitori con dei coltelli da cucina, finendo la loro vita. Dopo l’omicidio l’uomo, in pieno stato confusionale, ha optato per fuggire in strada. Ma poco dopo, i carabinieri hanno fermato il ragazzo all’altezza di Collegno. Al momento del fermo, le forze dell’ordine hanno trovato il ragazzo con le mani insanguinate ed uno sguardo perso nel vuoto. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio l’episodio che ha sconvolto la provincia torinese.

Torino, uccide i genitori e fugge in strada: arrestato dai carabinieri

Così in serata si è compiuto il terribile omicidio a Torino, con l’uomo che ha ucciso i suoi genitori con dei coltelli da cucina. In serata sono stati resi noti anche i nomi delle vittime, stiamo parlando di Pierfrancesco Ferrero (69 anni) e Giuseppina Valetti (60 anni). Il figlio si trovava a casa con loro, quando improvvisamente ha deciso di aggredire i propri genitori uccidendoli.

Come detto, poco dopo essere scappato, i carabinieri hanno fermato l’uomo. Portato in caserma, ha confessato il duplice omicidio. Adesso i carabinieri stanno indagando sul movente dell’omicidio. Attualmente l’uomo si trova proprio nella caserma di Rivoli, per chiarire la dinamica dell’aggressione ai propri genitori. Al momento, invece, gli uomini del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Torino stanno effettuando gli ultimi rilievi sulla scena del crimine.

L.P.

