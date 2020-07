Scommette sul Liverpool vincente nella Premier League e porta a casa 100mila euro. Ma Tony Ward è tifoso del Manchester United

Scommette sul Liverpool vincente nella Premier League e poi prega. Perché se il campionato fosse stato sospeso o peggio annullato, non avrebbe vinto nulla. E invece Tony Ward ha portato a casa 91mila sterline (poco più di 100mila euro) e adesso può fare festa.

Tutto normale? No, perché a fare nortizia non è tanto la vincita importante, quanto piuttosto come è maturatra. Ward infatti ha giocato tutti i soldi dell’eredità ricevuta dalla madre, morta tre anni fa, cioè circa 55mila euro. Ma soprattutto lui è un grande tifoso del Manchester United, storica avversaria del Liverpoool. Un po’ come se in Italia un tifoso dell’Inter giocasse sulla Juventus vincente (o viceversa).

Si chiama Tony Ward, ha 53 anni, è tifosissimo del Manchester United e a ottobre ha scommesso tutta l’eredità lasciatagli dalla madre nel 2017, ovvero 55 mila sterline, sulla vittoria della Premier League da parte del Liverpool. L’altro giorno ha ritirato 91 mila sterline 🤣 pic.twitter.com/X9XICN0kJW — Il Calcio Inglese (@BritishFootball) July 13, 2020

Come ha raccontato lo stesso Ward al ‘Sun’, nonostante la sua squadra del cuore fosse un’altra era certo che sarebbe stato l’anno buono per il Liverpool. Così il 9 ottobre scorso ha deciso di fare all-in e giocarsi tutto sulla vittoria dei ‘Reds’. Poi però è arrivata la pandemia con il suol carico pesante di morte e tutti i disagi che ha comportato, anche in Gran Bretagna. E con il campionato sospeso, è cominciato il suo dramma personale.

Scommette sul Liverpool e vince ma ora promette che non lo farà più



Una sofferenza andata avanti per mesi. Il 55enne Tony sapeva che se la Premier League fosse finita avrebbe raddoppiato la posta. Il problema è che nessuno gli garantiva la fine. Da marzo la Premier ha messo il lucchetto e a lui non è rimasto altro che aspettare pazientemente.

In realtà aveva un bel paracadute: “L’agenzia mi aveva rassicurato. Se avessero annullato tutto, i soldi mi sarebbero stati restituiti. Ma comunque non sarebbe stato giusto. Il Liverpool aveva praticamente vinto, gli mancava poco”. Alla fine è stato così e a fare festa non sono stati solo quelli che tifavano per Klopp e la sua banda.

Tony tifa United fin da quando era bambino, anche se vive nello Yorkshire, e non cambierà idea. Però adesso per festeggiare farà una bella vacanza con i suoi tre figli e poii metterà gli altrri soldi da parte. Perché questa storia comunque gli è servita di lezione, anche se come confessa avrebbe fatto volentieri a cambio per avere ancora sua madre con lui. Il Liverpool per ora nomn si è fatto vivo, ma un invito ad Anfield Road potrebbe essere gradito.