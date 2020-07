A tornare sul tema della riconversione della basilica di Santa Sofia a Istanbul, è stato l’ambasciatore turco in Italia, Murat Salim Esenli.

Con la firma del decreto, apposta lo scorso venerdì, il presidente Erdogan ha di fatto riconvertito la storica basilica di Santa Sofia a Istanbul in moschea. La basilica ha dunque perso il suo attuale statuto, quello di museo, per tornare ad essere luogo di culto della religione islamica. In occasione della commemorazione per il fallito golpe del 2016, l’ambasciatore turco in Italia, Esenli, è tornato sull’argomento, definendo quella del governo una scelta sovrana, tuttavia non restrittiva.

Attraverso le sue parole, raccolte da La Stampa, l’ambasciatore Esenli ha voluto chiarire che questo cambiamento non intaccherà l’accessibilità dell’edificio: “Non importa se sei musulmano, cristiano, ebreo o di altra religione: puoi entrare se ti togli le scarpe”. Nel chiarire ciò, l’ambasciatore ha fatto riferimento anche alla “Moschea Blu”, che si trova non troppo lontano da Santa Sofia, nel centro storico di Istanbul. Anche la Moschea Blu è aperta a tutti. L’unica differenza, rispetto al passato, è che a Santa Sofia si dovrà entrare rispettando i precetti islamici.

Santa Sofia, le parole dell’ambasciatore turco in Italia

Come riporta La Stampa, l’ambasciatore ha fatto notare che, su questa delicatissima questione, la giustizia turca ha preso una decisione. Dunque, il governo “vi si deve attenere”. Dopo aver chiarito che l’edificio, divenuto nuovamente luogo di culto, rimane accessibile a tutti, l’ambasciatore ha voluto ricordare che la basilica è un sito patrimonio dell’Umanità Unesco.

Murat Salim Esenli ha chiarito che le forze governative conoscono le regole e i criteri per far si che l’edificio possa rimanere patrimonio dell’umanità: “Continueremo a rispettare le regole”. Da questo punto di vista, sostiene l’ambasciatore, “non ci saranno cambiamenti”.

