Per la serie ricette dolci, la millefoglie alla crema: un vero e proprio must della pasticceria. Con semplici e veloci passaggi, possiamo preparare una millefoglie deliziosa.

Non esiste pasticceria che non proponga, tra le primissime scelte, la millefoglie alla crema. Questo dolce, che ha attraversato ogni confine, è entrato di diritto nella tradizione gastronomica italiana. La sua semplicissima preparazione ci permette di gustarci un’ottima millefoglie anche a casa. Vediamo insieme come prepararla.

Millefoglie alla crema: gli ingredienti

Pasta sfoglia: 2 fogli

latte: 500 ml

zucchero a velo

Tuorli: 4

Zucchero semolato: 120 g

Farina 00: 50 g

Vaniglia: un baccello

Scorza di limone

Nocciole tritate

Panna montata

Zucchero a velo

Latte (per spennellare la pasta sfoglia)

Ricette dolci: la preparazione della millefoglie alla crema

Iniziamo la preparazione della millefoglie alla crema preparando proprio la crema. In una bacinella versiamo i tuorli e montiamoli insieme allo zucchero semolato. Aggiungiamo ora la farina, setacciata, e continuiamo a montare con le fruste. Versiamo ora in un pentolino il latte e versiamoci dentro i semi estratti dal baccello di vaniglia. Portiamo quasi a bollore e versiamo il latte a filo nel composto. Continuiamo a mescolare, riversando il tutto nel pentolino e aggiungiamo la scorza del limone. Cuocendo, a fiamma bassa, inizierà ad addensarsi. Quando il composto sarà della giusta densità togliamolo dal fuoco, copriamolo con pellicola a contatto e lasciamo raffreddare in frigorifero. La crema pasticcera è pronta.

Occupiamoci delle sfoglie: stendiamo i due fogli e ricaviamone quattro rettangoli uguali. Bucherelliamo i fogli con l’aiuto di una forchetta e spennelliamoci sopra il latte. Con l’aiuto di un setaccio, versiamoci sopra anche un po’ di zucchero a velo. Ora inforniamo le sfoglie: forno a 200 gradi, per 15 minuti.

Siamo pronti per mettere insieme tutti gli ingredienti: mettiamo la prima sfoglia sul piatto. Con l’aiuto di una sac a poche ricopriamola di crema pasticcera. Copriamo con l’altro foglio e ripetiamo fino al quarto foglio. Per decorare la nostra millefoglie alla crema possiamo usare della panna montata, dello zucchero a velo e delle nocciole tritate.

