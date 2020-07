Naya Rivera, attrice nota per aver interpretato Santana Lopez in Glee, è morta all’età di 33 anni. Lo sceriffo ha svelato nuovi dettagli sulla vicenda

Nuovi particolari si aggiungono alla drammatica vicenda che ha visto protagonista Naya Rivera, attrice 33enne tristemente scomparsa qualche giorno fa. Dopo diverse ore di ricerche nel lago Piru, alla fine ieri sera è stato annunciato il ritrovamento del corpo. Bill Ayub, sceriffo della contea di Ventura, ha svelato altri dettagli sulla vicenda.

Come riportato dalla Cnn, infatti, Ayub ha rivelato come la donna si sia sacrificata per salvare il figlio di 4 anni, trovato addormentato sulla barca. “Tutte le forze che aveva, le ha usate per portare in salvo il bimbo” spiega lo sceriffo: “Poi non ha potuto più nulla, e si è lasciata andare“. Anche il figlio aveva raccontato ai soccorritori la stessa versione dei fatti.

Naya Rivera, il ricordo degli attori di Glee

Per il cast di Glee, il periodo non è certamente dei migliori. Proprio ieri, ricorreva il settimo anno dalla scomparsa di Cory Monteith, attore deceduto a causa di un mix letale di alcol e droga. Qualche anno dopo, nel 2018, Mark Smalling venne trovato senza vita, dopo le accuse di pedopornografia. A loro, si è aggiunta da qualche giorno anche Naya Rivera, Santana Lopez in Glee. Alcuni suoi ex colleghi si sono recati al lago Piru, tenendosi per mano e commuovendo i fan della serie.

Tanti i post pubblicati sui social network da parte degli attori del cast, ancora sotto shock per la triste notizia. “Cory ha aiutato a trovare Naya, non posso pensarla altrimenti” scrive Kevin McHale, uno degli attori della serie: “Loro due erano praticamente uguali: gentili, divertenti e talentuosi“.

