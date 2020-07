Milano, 8 arresti in una cosca dell’Ndrangheta: rubavano fondi per il Covid. L’accusa è di associazione per delinquere con metodo mafioso

Una maxi operazione anti ‘Ndrangheta è andata in scena a Milano nelle ultime ore. A finire in manette sono state otto persone con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale con l’aggravante dello stampo mafioso. Il tutto era partito con lo scopo di accaparrarsi impropriamente i fondi statali per l’emergenza Covid-19. Un infiltrato della cosca, aveva ottenuto i contributi individuali a fondo perduto e stava procedendo per mettere le mani anche su quelli per le imprese. In un momento di massima difficoltà del paese, con molte persone che non sono riuscite a ricevere nemmeno i 600 euro stanziati per le partite Iva, una storia che rischia di destare un grande scalpore.

Milano, 8 arresti in una cosca dell’Ndrangheta: rubavano fondi per il Covid

I fondi statali venivano presi per essere poi riciclati e utilizzati per alimentare le attività illecite della cosca milanese.

Il procuratore Francesco Greco, responsabile dell’indagine, ha sottolineato che “il principale indagato fa parte del clan di Lino Greco, della provincia di Crotone. Ha richiesto e ottenuto i fondi per tre società fittizie dichiarando un volume di affari non veritiero, creato per l’occasione“.

Il totale della somma arrivata nelle mani della cosca è di circa 45mila euro, tutti caricati sull’azienda intestata ad un prestanome e gestita da Francesco Maida, anch’esso collegato alla cosca di Greco.

Inoltre, come comunicato dalla procura “hanno provato a beneficiare anche dei finanziamenti del decreto legge n.23 dell’8 aprile 2020, destinati al sistema imprenditoriale, fiaccato dall’emergenza sanitaria”.

Per questo quattro persone sono finite in carcere mentre altre quattro sono agli arresti domiciliari. Complessivamente sono stati confiscati al gruppo criminale beni dal valore complessivo di 7,5 milioni di euro.

