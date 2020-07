Non c’è pace per l’Italia, con il meteo che continua a cambiare a causa di una crisi dell’anticiclone. Nuovi temporali sulla penisola nei prossimi giorni.

Nuova settimana di meteo altalenante sulla nostra penisola, con l’anticiclone in crisi e nuovi temporali pronti a scendere sul Bel Paese. Infatti se in questo martedì il clima sarà molto simile a quello della giornata di ieri, da giovedì potrebbe esserci il vero ribaltone. L’anticiclone sta perdendo forza in queste ore a causa di infiltrazioni di correnti fredde provenienti dal Nord Europa.

Una situazione a dir poco delicata sulla penisola, con l’estate che non riesce ancora ad affermarsi. Infatti anche le temperature, rispetto agli altri anni, saranno al di sotto della media, senza calcolare le numerose precipitazioni che si stanno abbattendo sulla penisola in questo periodo. Andiamo quindi a vedere come sarà la giornata odierna in Italia, andando ad analizzare la situazione sui tre settori principali.

Meteo, anticiclone in crisi: prime piogge anche al Sud Italia

Quella di martedì sarà quindi una giornata di transizione per tutta la penisola. Le piogge stavolta non toccheranno solamente le vette alpine ed appenniniche, ma anche parte di Pianura Padana e parte del Sud Italia. In giornata potrebbe verificarsi anche qualche acquazzone sul versante Adriatico. Andiamo quindi ad osservare la situazione meteorologica sulla penisola, analizzando i tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia continua la grande variabilità sui versanti alpini e pre alpini. In giornata le piogge residue si spostaeranno proprio da questi versanti, fino ad arrivare alla Pianura Padana. Le temperature rimarranno stabili, con massime che oscilleranno tra i 23 ed i 27 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia, fin dal mattino avremo un cielo nuvoloso su tutto il settore. Inoltre le piogge colpiranno prima i rilievi dell’Appennino, fino ad arrivare in giornata sulla Sardegna. In serata, poi, qualche precipitazione potrebbe colpire anche il versante adriatico, altrove invece resiste il sole. Le temperature anche qui rimarranno stazionarie, con massime che andranno dai 27 ai 32 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una mattinata soleggiata su gran parte del settore. Qualche nuvola di troppo colpirà il versante tirrenico, ma non sono previste piogge. Le prime precipitazioni sul settore meridionale colpiranno invece la Puglia e la parte interna della Sicilia. Anche qui le temperature non subiranno grosse variazioni, con massime che andranno dai 27 ai 31 gradi.

L.P.

Per altre notizie sul Meteo, CLICCA QUI !