Livorno, quattro minorenni si sono sentiti male all’interno di un acquapark: il gestore si è subito reso conto di cosa stava succedendo quando ha scoperto cosa portavano con loro.

La notizia è stata riportata dall’agenzia di informazione Ansa: quattro minorenni hanno avvertito importanti malori all’interno del parco acquatico Acqua Village di Cecina. Immediato l’intervento degli assistenti bagnanti che, dopo i primi soccorsi, hanno chiamato le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari. A parlare dell’accaduto è stata la proprietà della struttura che, dopo essersi accertata delle condizioni dei ragazzi, ha portato alla luce quanto era accaduto. I quattro ragazzi avevano acquistato dell’alcol all’esterno della struttura e lo avevano portato dentro.

Dopo esser entrati, i ragazzi si erano “appartati” in un angoletto del parco acquatico, prima di avvertire il malore.

Livorno, quattro minorenni accusano malore all’acquapark: avevano bevuto alcol

L’episodio, come riporta Ansa, è avvenuto intorno alle ore 13 di oggi. I proprietari della struttura hanno dichiarato di essersi immediatamente resi conto che i ragazzi avevano bevuto alcol prima di entrare nella struttura.

Da quanto si apprende, il repentino arrivo dei soccorsi ha fatto si che la situazione non si trasformasse in tragedia. Tuttavia, come riporta Ansa, uno dei quattro ragazzi è stato trasportato all’ospedale di Cecina, per effettuare dei controlli. La struttura ha fatto sapere che è esente da da ogni responsabilità di quanto accaduto e, al tempo stesso, si è dichiarata “rammaricata” per quanto accaduto.

L’Acqua Village di Cecina, subito dopo aver soccorso e salvato i ragazzi, ha contattato le famiglie dei quattro minorenni, che sono accorse immediatamente sul luogo per recuperare i figli e portarli a casa.

