Lavoro, le aziende prevedono 262 mila assunzioni nel mese di luglio. Lo assicurano i dati di Unioncamere e Anpal. Il ruolo maggiormente richiesto è quello di operaio specializzato. Ecco tutte le mansioni cercate.

Lavoro, sono in arrivo 263 mila assunzioni nel mese di luglio. Lo assicurano i dati di Unioncamere e Anpal, evidenziando i settori in crescita sul piano finanziario malgrado il lockdown. Opportunità che riguarderebbero soprattutto gli operai specializzati per circa 36 mila posizioni e le professioni tecniche per altri 27 mila.

Lavoro, 263 mila assunzioni a luglio

Anche in questo periodo di crisi, infatti, si registra difficoltà nel reperimento di determinate figure. Il 37% riguarda profili come operai e artigiani nel settore delle costruzioni, ma anche saldatori, meccanici e montatori. Il 40% richiama invece tecnici informatici, tecnici della sanità e tecnici dei rapporti con i mercati.

Queste opportunità provengono soprattutto nel Nord-est, in particolare tra il Trentino Alto Adige, l’Emilia Romagna e il Veneto che contengono così la flessione delle entrare tra un -19% e un -35% rispetto al 2019. Ma anche tra le Sud e le isole, grazie la turismo, ci sono occasioni da cogliere tra Sardegna, Calabria e Puglia malgrado il -30 e 34%. Il Centro si assesta invece su una riduzione del 37%, mentre appare ancor più lenta la ripresa del Nord-over ancorato a un pesante -48.5%.

