Il governo dell’Iran ha confermato la condanna a morte per tre manifestanti arrestati nel 2019 a causa delle proteste per il caro benzina

La Corte suprema iraniana, secondo quanto riportato dall’Ansa, ha confermato la pena di morte per tre manifestanti che furono arrestati lo scorso novembre durante alcune proteste nazionali contro il caro della benzina. Ad annunciarlo è stato il portavoce della magistratura di Teheran, Gholamhossein Esmaili, che però non ha fatto i nomi dei condannati.

Questi ultimi poi sono stati identificati con i nomi di Amirhossein Moradi, Saeed Tamjidi e Mohammad Rajabi. Due di loro erano stati fermati nel corso di una rapina a mano armata. L’accusa è anche quella di aver filmato le proteste, inviando le clip ai vari media stranieri. La sentenza prevede ci siano anche 38 anni di carcere e 222 frustate per i tre imputati.

La pena di morte in Iran

In Iran la pena di morte, prevista con i metodi di lapidazione ed impiccagione, è prevista per svariati capi d’imputazione. Oltre ad omicidio, stupro, prostituzione, droga, blasfemia, estorsione, corruzione, contrabbando, terrorismo, rapina a mano armata, fino al 2004 erano presenti anche omosessualità, pornografia ed atti che vanno contro la castità. Nello stesso anno è stata anche vietata l’esecuzione per i minori di 18 anni, ma il decreto non è stato rispettato.

Le esecuzioni solitamente avvengono nel carcere principale della regione o provincia in cui è avvenuto il reato. Nei casi in cui il reato è quello di omicidio, viene concesso ai familiari della vittima di togliere lo sgabello dai piedi del condannato. In alcune occasioni quest’ultimo è stato però perdonato e quindi graziato. Durante la presidenza di Rouhani sono state impiccate ben 106 donne.

