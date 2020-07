Il governo della Grecia ha inserito nella proposta di legge di bilancio una norma che prevede la tassazione al 7% per 10 anni dei redditi dei pensionati che trasferiranno la residenza fiscale nel paese

Il governo greco la settimana scorsa ha presentato in Parlamento la proposta della legge di bilancio nella quale ha deciso di inserire una norma che prevede una tassazione al 7% per 10 anni dei redditi dei pensionati che decideranno di trasferire la loro residenza fiscale in terra ellenica.

La scadenza per richiedere il trasloco fiscale è fissata al 30 settembre 2020. Il prelievo avverrebbe durante l’anno in soluzione unica durante l’anno.

Questa proposta è simile a quella approvata in Italia nel 2019, la quale permette una flat-tax al 7% agli stranieri che si trasferiscono in paesi del Sud con meno di 20mila abitanti.

Grecia, una nuova proposta dopo il successo della Golden Visa

Già qualche anno fa, per combattere la crisi, la Grecia aveva approvato un programma di Golden Visa che permetteva agli stranieri di ottenere la cittadinanza previo l’investimento di almeno 250 mila euro in proprietà immobiliari. Il progetto, contestato dall’Ue, ha permesso di raccogliere più di 2 miliardi di euro con oltre 3800 richieste nel 2019. In particolare il 75% proveniva dalla Cina.

Attualmente, nelle proposte a favore dei pensionati, in Europa a vincere è il Portogallo con il programma di tasse 0 per 10 anni sui redditi percepiti all’estero. A sfruttare questa possibilità, oltre 3 mila italiani. Nelle ultime elezioni il governo di Antonio Costa ha però aumentato la tassazione al 10% in modo non retroattivo.

