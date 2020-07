Dopo aver mangiato del sashimi, intorno alla tonsilla di una ragazza in Giappone è cresciuto un verme parassita rimosso dai medici dell’ospedale di St Luke.

Era lungo quasi 4 centimetri. Stiamo parlando di un verme parassita che è stato trovato intorno alla tonsilla sinistra di una donna giapponese che da un po’ di tempo accusava fastidi alla gola. I sintomi, più precisamente, erano raffreddore ed irritazione.

A rimuovere l’ospite sono stati i medici dell’ospedale internazionale di St. Luke, come riportato sulla rivista specializzata American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, che hanno utilizzato una pinzetta chirurgica per la 25enne.

I fastidi della donna, subito dopo la rimozione, sono migliorati rapidamente. Il parassita, una larva al quarto stadio di Pseudoterranova azarasi, si trova nel pesce crudo ed è stato estratto vivo dalla tonsilla. Probabilmente la donna lo ha contratto mangiando sashimi cinque giorni prima.

Giappone, estratto verme parassita: parlano i medici

“Gli esami del sangue erano normali, ma dopo un’attenta ispezione fisica abbiamo trovato un elemento nero e contorto nella tonsilla sinistra”, afferma uno dei medici.

“Il corpo del parassita era nero, lungo 38 millimetri, largo 1 millimetro, ed aveva un esoscheletro flessibile”.

“L’infezione orofaringea è rara e porta sintomi come il formicolio di gola e tosse. I casi vanno sempre più aumentando perché cresce anche il consumo di pesce crudo come sushi e sashimi”.

La nostra paziente, dopo la rimozione del verme dalla tonsilla, ha visto migliorare rapidamente i sintomi ed è stata rimandata a casa. La prossima volta ci penserà due volte prima di mangiare del pesce crudo”.

