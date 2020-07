In Germania si è aperta un’enorme caccia all’uomo nella Foresta Nera. L’uomo è vestito con equipaggiamento militare e su internet è stato soprannominato Rambo.

Sui social, gli utenti ci hanno messo poco a soprannominarlo Rambo. E d’altronde, la caccia all’uomo che si è aperta in Germania in queste ore, sembra uscire direttamente da un film di Hollywood.

Nella Foresta Nera, le forze dell’ordine tedesche stanno infatti dando la caccia a un 31enne di nome Yves Rausch. L’uomo sarebbe in fuga dalla polizia nella foresta, vestito con un equipaggiamento militare e armato di arco e freccia. Gli inquirenti lo hanno descritto come un senzatetto in uno stato di evidente alterazione mentale. Una situazione che riporta alla mente inevitabilmente il Rambo di Stallone.

In ogni caso, la polizia tedesca lo considera un pericolo molto serio per la popolazione. Per catturarlo il prima possibile sono stati infatti impiegati centinaia di uomini delle forze dell’ordine. Oltre a loro, il governo ha inviato anche le forze speciali e degli elicotteri a supporto di questa caccia all’uomo, che è arrivata al suo secondo giorno.

La Foresta Nera si trova nella Germania sud occidentale, e a tutta la popolazione del luogo è stato intimato di restare in casa fino a quando l’uomo non sarà arrestato. È stato bloccato anche il traffico aereo in quella zona, per facilitare la cattura.

La polizia tedesca ha pubblicato alcune foto dell’uomo, informando i cittadini che oltretutto potrebbe anche essere in possesso di una pistola.

Germania, come è iniziata la fuga di Rambo nella Foresta Nera

Domenica mattina, la polizia del luogo ha ricevuto una segnalazione. Un uomo si aggirava in modo sospetto vicino a una capanna nella Foresta Nera. A quel punto, quattro agenti si sono immediatamenti recati sul luogo. Qui hanno trovato Rausch, che inizialmente ha tenuto nei loro confronti un atteggiamento positivo e di aperta collaborazione.

All’improvviso però, mentre discutevano, l’uomo ha tirato fuori una pistola minacciandoli e cogliendoli di sorpresa. Rambo a quel punto si è fatto consegnare le loro armi e poi è fuggito nei meandri della Foresta Nera. Gli inquirenti lo hanno descritto come un uomo calvo, alto circa un metro e settanta, con occhiali e pizzetto. Una volta identificato, il suo appartamento è stato subito sequestrato. Dentro, la polizia tedesca ha ritrovato armi e diverse taniche di benzina.

Le ricerche continuano, ma per il momento di questo pericoloso “Rambo tedesco”, sembrano essersi perse le tracce.

