Cristiano Ronaldo jr, un video postato sui social fa scattare un’indagine verso l’intera famiglia in vacanza. Ecco cosa è successo col figlio del fuoriclasse portoghese di soli 10 anni.

Cristiano Ronaldo junior nei guai, e di conseguenza anche il senior. Secondo quanto infatti riferisce il The Sun, le autorità portoghesi hanno aperto le indagini dopo che la sorella del fuoriclasse portoghese ha postato un video sui social.

Cristiano Ronaldo jr, guai in Portogallo

Nelle immagini in questioni, si vede il figlio del calciatore che si diverte a bordo di una moto d’acqua al largo delle coste lusitane. Il problema è duplice: oltre l’età del bambino, quest’ultimo ha guidato anche senza licenza. E la multa per questo tipo di infrazione va dai 13.000 ai 67.000 dollari.

Il video, postato con leggerezza sul web, rischia ora di comportare non pochi problemi legali per la famiglia. Erano tutti in vacanza nella regione di Paul do Mar nell’occasione, nel sud dell’isola di Madeira. Nonostante il video sia stato successivamente rimosso dai canali social, ma ormai era già troppo tardi.

Guerreiro Cardoso, capo della polizia marittima locale, ha infatti confermato che è in corso un’indagine, ricordando a tutti che per guidare le moto d’acqua è necessaria una licenza che si può ottenere solo e unicamente dopo aver compiuto la maggiore età. E Cristianinho, con soli 10 anni, è parecchio lontano da questa meta. Insomma, un doppio autogoal…