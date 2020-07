Covid-19, focolaio a Venezia. Le autorità stanno facendo tutto il possibile per cercare di contenere un potenziale nuovo focolaio che si sta sviluppando in questi minuti.

Il Covid-19 non è sconfitto e anzi continua a imperversare in Italia e basta veramente poco per dare inizio ad un nuovo focolaio. E pare che le premesse ci siano tutte a Venezia, città già pesantemente colpita dall’infezione, dove gli ultimissimi dati riportati parlano di fatti di un potenziale nuovo punto di infezione. Come vi abbiamo riportato col bollettino aggiornato, infatti, la regione ha registrato 14 nuovi casi. Non un numero preoccupante in senso assoluto, dato che divisi per tutta la regione non significherebbero niente che non sappiamo già. Il problema è che una buona parte di questi infetti, precisamente 6 persone, fanno parte di un gruppo che vive molto vicino nella città. Alcuni, infatti, fanno parte di una famiglia allargata, che avrebbe diversi infetti attualmente isolati e sotto osservazione.

Covid-19, focolaio a Venezia: 14 nuovi casi registrati

Le autorità riportano che 5 dei 14 nuovi contagiati fanno parte di un nucleo familiare di origini kosovare. Tra di loro anche dei bambini con un’età compresa tra i 5 e i 9 anni. Insieme a loro anche una connazionale 28enne, ma estranea al primo gruppo, è stata ritrovata positiva. Insomma, gli esperti temono che questo possa essere un focolaio preoccupante, l’inizio di una nuova battaglia cittadini per contenere l’infezione. Si potrebbero infatti creare le condizioni per un nuovo piccolo focolaio tra diverse abitazioni che costringerebbero a nuove misure restrittive importanti. Perché potrebbero esserci anche dei nuovi casi che si stanno sviluppando proprio in queste ore, gettando le basi per una nuova crisi cittadina. Perché basterebbe poco per far bloccare il sistema.

