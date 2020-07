Covid-19, donna in ascensore infetta ben 71 persone. Il fatto è avvenuto poche ore fa e sta spingendo ad importanti riflessioni la comunità scientifica.

Il Covid-19 non è ancora sconfitto, che ci piaccia ammetterlo o meno. Le persone continuano ad infettarsi e a morire ogni giorno che passa. In Italia, ma soprattutto nel resto del mondo, che sta vivendo fasi diverse di questa epidemia. Da una parte, infatti, l’Asia sembra aver già passato la fase peggiore della pandemia e si sta avviando verso una graduale ripresa. In Europa le cose sono verso la direzione giusta, ma non può che esserci un’attenzione altissima. Dall’altra parte del mondo, invece, in America, lo stato dell’emergenza è ancora altissimo e la paura alta. Sia negli USA che nell’America Latina, infatti, i morti per il COVID-19 sono ancora tantissimi. E basta davvero poco per dare inizio ad un nuovo focolaio, come è successo in Cina.

Covid-19, donna prende ascensore: infettate 71 persone

Dopo essere stata diverso tempo in America, una donna cinese ha fatto ritorno a casa, la Cina. Ed è qui che il contagio è iniziato. Secondo gli inquirenti sarebbero ben 71 le persone del condominio in cui vive contagiate dal COVID-19. Un numero assolutamente enorme, che ha fatto alzare le sopracciglia alla comunità scientifica. Secondo le prime ipotesi, e studiando i movimenti della ragazza asintomatica, sarebbe stato l’ascensore a determinare il contagio. Tossendo e toccando i bottoni dei diversi piani, la ragazza asiatica di ritorno dagli USA avrebbe cosparso il virus all’interno della piccola stanza semovente. E prontamente il virus sarebbe stato preso dagli altri che hanno utilizzato l’ascensore, con un effetto domino devastante. Ora le autorità stano facendo di tutto per spegnere questo nuovo focolaio.

