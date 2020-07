Coronavirus, la scoperta inglese: anticorpi del lama uccidono il Covid. Una ricerca di scienziati britannici ha rivelato come dei nano-corpi dell’animale possano aiutare gli uomini nella lotta al SarsCov2

Gli scienziati del Rosalind Franklin Institute del Regno Unito hanno utilizzato gli anticorpi di un lama per realizzare una terapia di potenziamento del sistema immunitario.

Il “cocktail” specifico anti Covid potrebbe essere utilizzato in alcuni studi clinici nel giro di qualche mese.

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista “Nature Structural and Molecular Biology”.

Vengono citati gli anticorpi del lama, che sono relativamente piccoli e molto più semplicemente strutturati degli anticorpi umani. La loro conformazione li rende adatti alla riproduzione in laboratorio e all’utilizzo nel nostro sistema immunitario.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Zaia: “Virus straniero, ha subito mutazione”

Coronavirus, la scoperta inglese: anticorpi del lama uccidono il Covid

Il professor James Naismith, direttore del Rosalind Franklin Institute, ha descritto la tecnica come perfetta per neutralizzare le caratteristiche del SarsCov2.

“Gli anticorpi del lama in sè non bastano a sconfiggere il coronavirus, ma con il nostro lavoro di ‘modellamento’ in laboratorio, possiamo sfruttarne ed ampliarne le potenzialità per creare la cura ideale“.

Gli anticorpi fanno parte del cosiddetto sistema immunitario adattivo. Sono molecole che essenzialmente si trasformano in risposta a un virus o a batteri invasori.

Questo tipo di terapia immunitaria essenzialmente rinforza il sistema immunitario di una persona malata con anticorpi che si sono già adattati al virus.

Esistono prove del fatto che il sangue ricco di anticorpi, prelevato da persone recentemente guarite dal coronavirus, potrebbe essere usato come trattamento. Ma il trucco chiave con questa terapia con anticorpi derivati ​​da lama è che gli scienziati possono produrre anticorpi specifici per il Covid, adatti ad ogni tipologia di malato. Un affinamento della tecnica del plasma che può portare risultati definitivi.

A breve potrebbe iniziare la fase conclusiva dei test in laboratorio per arrivare nel giro di pochi mesi al brevetto della cura.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus Usa, 60mila nuovi casi: nuovo lockdown per la California

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24