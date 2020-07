Eneide Lanciaprima, ex infermiera dell’ospedale di Pescara, ha deciso di aiutare i colleghi impegnati nella lotta al coronavirus con un’importante donazione da 10 mila euro

Si chiama Eneide Lanciaprima l’ex infermiera dell’ospedale di Pescara che ha deciso di aiutare i suoi colleghi impegnati in questi mesi nella lotta al coronavirus. La donna ha donato 10 mila euro al fondo #NoiConGliInfermieri, lanciato e finanziato dalla Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche.

Eneide sa bene cosa significa aiutare il prossimo e salvare le vite, lei stessa ha raccontato: “So bene quanto amore e quanta passione mettono gli infermieri nel loro lavoro e so anche quanto sia duro svolgere questo compito. Posso solo immaginare – dice -cosa possa essere successo nelle varie terapie intensive in questi bruttissimi mesi.

Sarà stata come una guerra con tutti i malati che arrivavano in barella a ripetizione negli ospedali. Gli infermieri sono stati i primi ad entrare in contatto con loro, anche prima di medici e specialisti”.

Coronavirus, la donatrice: “Il nostro lavoro è come una vocazione”

Tutto nasce dalle immagini, le storie e dalle notizie trapelate in questo periodo: “Vedere tutti quegli infermieri che si sono ammalati o anche perso la vita per me è stato un colpo fortissimo. Il nostro è un lavoro durissimo, una vera e propria vocazione, ma mi dispiace non sia valorizzata in Italia. Ci voleva una pandemia per far emergere quanto il nostro lavoro sia fondamentale per tutto il sistema sanitario”.

Eneide, comunque, non è la prima e né l’ultima donatrice, si spera. Il fondo fino ad ora è riuscito a raccogliere fino a 3 milioni di euro.

