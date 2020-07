Coronavirus, arriva una nuova inquietante scoperta dall’ospedale Niguarda di Milano. Il virus, come dimostrato anche in precedenti studi, potrebbe davvero intaccare anche il midollo. C’è una prova vivente presso la clinica.

Coronavirus, nuova scoperta choc a Milano. All’ospedale Niguarda, infatti, a un 59enne è stato diagnosticato una mieloradicolopatia parainfettivaassociata a Covid-19. Il che ora fa scattare un terribile allarme: il virus intacca anche il midollo?

Anche perché il malato, ricoverato dallo scorso marzo dopo aver avvertito dolore agli arti inferiori e nella zona lombare, non ha mai avuto precedenti di rilievo da questo punto di vista. E c’è anche un altro ‘mistero’ a tal proposito: mentre un primo tampone è risultato negativo, il secondo ha invece confermato l’infezione.

Il paziente, infatti, in un primo momento era stato dimesso da un’altra struttura clinica con la diagnosi di infezioni alle vie urinarie. Ricoverato nuovamente, si è sottoposto a una tac che ha presentato lesioni compatibili con il virus SarsCoV2. Ed è così che è emerso il sospetto di essere di fronte a una sindrome di Guillain-Barré, possibilità viene segnalata in numerosi indagini scientifiche sull’argomento.

“Ora, come proposto dai neurologi, sarà sottoposto a un trattamento di immunoglobuline in combinazione alla terapia antivirale/immunomodulante specifica per l’infezione da nuovo coronavirus”, spiega il cardiologo Enzo Grasso. Ma questa prova, arrivata già sui principali tavoli scientifici del Paese, lancia un nuovo grosso allarme in piena pandemia.

