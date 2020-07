Coronavirus, i positivi tra i viaggiatori sarebbero molti di più rispetto ai residenti stabili. A confermarlo è stato uno studio napoletano dopo un incrocio di dati concreti.

Il coronavirus circola molto più tra i viaggiatori che tra gli stanziali. E’ questo quanto evince uno studio realizzato da Asl Napoli 2 Nord, la quale ripunta l’attenzione e l’allarme sugli spostamenti.

Tra i 3977 viaggiatori in arrivo nei 32 Comuni dell’ASL Napoli 2 Nord dall’8 marzo al 5 maggio scorso che si sono autodenunciati, l’incidenza dei positivi al Covid-19 è risultato addirittura quattro volte più alto che tra i cittadini residenti.

Coronavirus e l’allarme viaggiatori

Ecco quanto si legge nell’indagine: “La percentuale dei residenti nei 32 Comuni dell’ASL risultati positivi al tampone per Covid 19, in rapporto alla popolazione è stata di circa lo 0,084%. Tra i viaggiatori che sono auto segnalati la percentuale è stata invece dello 0,33%”.

Il quadro nasce dall’incrocio di dato effettuato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl in questione, il quale, come previsto dall’ordinanza regionale, ha monitorato lo stato di salute dei 3977 citati rimanendo anche in contatto con questi. Ed è così che è stato possibile ricostruire la catena dei contatti.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus choc, danneggia anche il midollo? La scoperta del Niguarda

Qui è emerso che in un caso in cui un territorio specifico ha registrato 12 contagi, 10 di questi sarebbero partiti da un viaggiatore asintomatico rivelatosi successivamente positivo. Secondo quanto emerge, la percentuale di contagiati che hanno dichiarato aver avuto contatto con un viaggiatore che ha poi scoperto l’infezione è stata del 12.28%.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24