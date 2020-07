Ciro Russo era un’aspirante carabiniere che l’anno scorso, dopo aver violato i domiciliari, ha raggiunto la sua ex tentando di bruciarla viva. I familiari della donna la definiscono una sentenza giusta, ma manifestano molte perplessità sul comportamento tenuto dallo Stato.

L’ex aspirante carabiniere Ciro Russo è stato condannato a diciotto anni di carcere. La condanna riguarda un delitto molto cruento compiuto dall’uomo. Nel marzo del 2019, Russo ha infatti tentato di bruciare viva la sua ex moglie, Antonietta Rositani. In quel momento, l’uomo stava scontando gli arresti domiciliari in Campania, nel paese di Ercolano. A un certo punto, decise di violarli e recarsi a Reggio Calabria dove viveva la sua ex. Qui dopo averla raggiunta, gettò della benzina sulla vettura della donna mentre questa si trovava dentro.

Tentò di bruciare viva la sua ex, il padre della donna: “ Sentenza giusta, ma lo Stato gli ha armato la mano”

La Rositani si salvò per miracolo, mentre nel rogo rimase ucciso il suo cane. In quel momento inoltre, si trovavano vicinissimi al luogo in cui il figlio nato dalla loro unione andava a scuola.

Carlo Rositani, il padre di Antonietta, ha commentato la condanna dichiarando che “Non gioisco. Ci sono 16 mesi di sofferenza di mia figlia, di ospedale, di paura di dolore. E tanti ci aspettano ancora. L’ha definita “una sentenza giusta” ma ha voluto anche precisare che non restano comunque soddisfatti dal comportamento tenuto dallo Stato.

Rositani infatti ha voluto ricordare che nessuno ha ancora punito chi ha consentito a Russo di violare così facilmente i domiciliari per raggiungere la ex moglie. E anche dopo che lui stesso ne denunciò la fuga temendo per l’incolumità della figlia, non fu possibile fare nulla per prevenire questo atroce crimine. Ed è per questo che il padre della donna ci tiene a precisare che “lo Stato gli ha permesso di agire, gli ha armato la mano, tenendo le denunce nel cassetto”.

