La Juventus continua a volersi rinforzare e per farlo è prontissima a sfidare anche le altre big d’Europa. E pare proprio che per un giocatore che il club ha messo nel mirino sarà lotta totale contro gli avversari tedeschi del Bayern Monaco. La squadra tedesca, infatti, avrebbe messo piuttosto in alto nella lista della spesa un giocane esterno che sta facendo innamorare anche i dirigenti del club bianconero. Il suo nome è Sergino Dest ed è un terzino destro americano. Un esterno che nell‘Eredivisie sta facendo benissimo, attirando diverse squadre su di sé. Ogni domenica, infatti, gioca gare spettacolari, spesso contribuendo in modo decisivo all’esito della gara del suo club, l’Ajax di Amsterdam.

Calciomercato Juventus, sfida al Bayern per un esterno: Sergino Dest

Il giocatore è nato in Olanda, precisamente ad Almere, il 3 novembre 2000. Dal passaporto americano, il difensore è alto 175 centimetri e sta già iniziando a fare esperienza internazionale. Già 3 presenze con la maglia degli USA addosso, giocando come esterno difensivo. Il destrorso ha un contratto con la squadra olandese che lo lega fino al 2022 e quindi il club potrebbe dover presto entrare nell’ottica di doverlo cedere per non perderlo a zero.

Per lui questa stagione ben 20 partite in Eredivisie, con 5 assist all’attivo. 5 presenze anche nel palcoscenico internazionale della Champions League, e 4 partite giocate con 2 gol e 1 assist nella Coppa Nazionale d’Olanda. Per lui un totale di 36 presenze quest’anno con la maglietta dell’Ajax sulle spalle, con 2 gol, 6 assist messi a segno. Insomma, un giocatore importantissimo per il sistema di gioco olandese, ma che potrebbe presto avere sul tavolo delle offerte europee, riporta il Corriere dello Sport.

