Banksy è tornato, e ha scelto la metropolitana di Londra come luogo dove esprimere la propria arte. Questa volta, presi di mira coloro che non indossano la mascherina

Tra gli artisti contemporanei più provocatori e riconosciuti a livello mondiale, c’è sicuramente Banksy. Alcune delle sue opere sono tra le più famose, e chiunque ne ha vista almeno una. Con un post su Instagram, l’artista ha mostrato la sua nuova creazione.

Come luogo in cui esprimere la propria arte ha scelto la metropolitana di Londra. Nel video, si mostra inizialmente travestito come un addetto alla sanificazione, ma in realtà fa tutt’altro. Prendendo di mira tutti coloro che non indossano la mascherina per proteggersi dal Coronavirus, l’artista ha deciso di riempire un intero vagone con disegni di ratti. Gli animali sono stati scelti come simbolo di critica anche nei confronti dell’economia e della politica europea.

Banksy, a Londra la nuova opera: il video su Instagram

Nel video pubblicato sul proprio profilo Instagram, Banksy viene immortalato come un addetto alla sanificazione. Ancora una volta, il protagonista scelto per la sua creazione è il Coronavirus, oggetto di polemiche già utilizzato in passato dall’artista. Questa volta, di mira sono finiti coloro che si rifiutano di seguire tutte le regole per prevenire la diffusione del contagio. Il simbolo scelto sono i ratti, disegnati su un intero vagone della metro di Londra.

All’interno del video, oltre all’opera finita, fa riflettere anche la canzone di sottofondo scelta dall’artista. “Tubthumping” dei Chumbawamba che, all’interno del testo, parla proprio di un lockdown. Riadattandola al contesto attuale, la colonna sonora scelta risulta quantomai contemporanea e coerente con quanto sta accadendo in tutto il mondo.

