Attentato in Pakistan, diversi uomini sono morti e ci sono stati feriti in seguito ad un attacco militare ad un convoglio delle forze di sicurezza nazionali.

Il Pakistan continua ad essere un territorio con tante fazioni in gioco e tensione tra diversi schieramenti in gioco. Nelle ultime ore qualcosa è successo e c’è stato un nuovo e veloce scontro che ha portato al decesso di diverse persone. Ad essere morti sono 3 soldati delle forze amate pakistane, con altre 8 persone ad essere rimaste ferite in seguito all’attacco. L’attacco sarebbe avvenuto nella valle di Gichak, nella provincia di Panjgur. Qui le forze dei ribelli avrebbero individuato e poi colpito con forza un convoglio militare, uccidendo e ferendo diverse persone. L’attacco è stato causato da un gruppo di ribelli che stanno da tempo dando problemi alle forze armate del Paese, che costantemente sono attaccate da questi raid.

Attentato in Pakistan, 3 soldati morti e 8 feriti

Poco dopo l’annuncio di quanto successo, un gruppo di ribelli locali ha rivendicato la paternità dell’operazione. Il gruppo si fa chiamare “Fronte di Liberazione del Balochistan”. L’unità è formata da un gruppo di separatisti etnici che vorrebbero vedere riconosciuta una certa indipendenza. Il gruppo ha attaccato con furore e forza per cercare di colpire il convoglio e scatenare paura nel cuore degli avversari con l’ennesimo attentato terroristico. Già è caccia ai responsabili tra le forza pakistane, che vogliono ovviamente individuare quanto prima la base di questa cellula terroristica per vendicare i feriti in questo ennesimo attacco veloce.

