Muriel ricoverato in ospedale: brutto imprevisto per l’attaccante colombiano in vista di Atalanta-Brescia di stasera. Il sudamericano ha subito un incidente e ha avuto bisogno subito di un intervento medico.

Grosso spavento per Luis Muriel dell’Atalanta. L’attaccante colombiano, pedina preziosa della formazione bergamasca, nei giorni scorsi è stato ricoverato per una caduta accidentale come rivela Bergamoesport. Il giocatore, nella scivolata, ha rimediato un trauma cranico con ferito lacero-contusa.

Ma fortunatamente non ci sono state grosse conseguenze al di là di questo. Tant’è che il sudamericano, in netto miglioramento di ora in ora, è stato comunque inserito tra i convocati di per Atalanta-Brescia di questa sera.

Probabilmente nemmeno parteciperà al match data anche la gara piuttosto alla portata, ma la sua presenza in panchina certifica comunque una situazione non grave. Se poi dovesse anche subentrare, meglio ancora.

Atalanta-Brescia, le probabili formazioni

Ecco a tal proposito le probabili formazioni del match in programma stasera alle 20.45:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic; Ilicic, Zapata.

Brescia (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mangraviti; Spalek, Bjarnason, Dessena, Zmrhal; Torregrossa, A. Donnarumma.

