E’ quasi pronto il lancio delle nuovissime Apple Glass. Andiamo quindi a vedere le possibile date del lancio degli occhiali dell’azienda di Cupertino.

Si avvicina la rivoluzione nel mondo degli occhiali, con l’arrivo di Apple Glass. Gli occhiali intelligenti di marchio Apple sono pronti a sbarcare sul mercato, per portarci direttaemente nel futuro. Annunciati da oarami un anno, lo sbarco sul mercato delle nuove lenti Apple potrebbe arrivare alla fine del 2020, inizio 2021.

A dare la notizia che tutti gli amanti della tecnologia si aspettavano, è stato Jon Prosser di Front Page Tech. Una fonte certametne affidabile, visto che già in passato Prosser aveva predetto correttamente l’uscita dei prodotti di marchio Apple. Secondo alcune indiscrezioni, la produzione delle lenti polarizzate sarebbe iniziata da un bel pò, ma riguarderebbe solamente alcuni prototipi.

E’ uscito anche il nome del fornitore degli occhiali, Foxconn, che lavora al progetto al fianco di Apple da circa tre anni. Ad accompagnare Foxconn ed Apple, ci penserà l’azienda Akonia Holographic. Per Prosser le nuovissime lenti Apple dovrebberoe ssere lanciate non oltre Marzo 2021.

Come saranno le nuovissime Apple Glass: i dettagli

Le nuovissime lenti Apple, non potranno funzionare se non sono connessi ad un iPhone. E’ questa la prima importantissima indiscrezione che arriva da Cupertino, quindi sembrerebbe un prodotto destinato solamente a colore che sono possessori di uno smartphone Apple. Avremo quindi un nuovo prodotto sul mercato con caratteristiche simili agli Apple Watch.

L’azienda di Cupertino, per evitare i diversi problemi sulla privacy, non integrerà nei suoi occhiali una fotocamera, come annunciato in passato. Però al loro interno sarà presente un radar laser sull’asticella destra.

Con molte probabilità la ricarica degli occhiali sarà esclusivamente wireless, mentre invece la forma sarà leggermente più grande di qualsiasi tipo di occhiali presenti sul mercato. Il nuovissimo accessorio di casa Apple è così pronto a diventare una vera e propria moda nella prossima estate, oltre che a rappresentare una rivoluzione nel mondo della Tecnologia.

