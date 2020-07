Adriano Leite Ribeiro, ex attaccante di Inter e Roma tra le altre, è stato ripreso a girare ubriaco per le strade di Rio de Janeiro in Brasile

Negli ultimi anni, dal suo ritorno in Brasile, la vita dello sregolato Adriano ha preso una brutta piega. Caduto nel baratro di droga ed alcol, sono stati diversi i video che lo hanno pizzicato in momenti di ‘fragilità’. L’ultima clip lo ha visto ubriaco in giro per le vie di Rio de Janeiro durante una festa nella favela di Vila de Penha. Tutto questo in un periodo in cui il Brasile vive appieno l’emergenza da coronavirus.

Adriano ubriaco nelle strade di Rio, piovono le critiche dal web

Gli scatti ed i video dell’ex calciatore brasiliano, soccorso da un amico mentre era in stato confusionale, hanno scatenato le critiche del web. Tra chi lo difende perché è giusto che viva la propria vita e chi ne condanna il comportamento, la cosa certa è che da ex sportivo di alto livello dovrebbe essere d’esempio in alcune circostanze.

Adriano ubriaco per le strade di Rio 🚨Adriano ci risiamo🚨L’ex attaccante di Parma, Inter e Roma è stato ripreso per le strade di Rio domenica mattina in stato confusionale Pubblicato da TmwRadio su Martedì 14 luglio 2020

