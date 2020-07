Sono 300 i comuni italiani che hanno vinto il bando della Commissione Europea per installare ed offrire il Wifi gratuito nelle piazze, nei musei e nei parchi.

I cittadini di 300 comuni italiani potranno godere della connessione Wi-fi libera e gratuita grazie alla vittoria del voucher della Commisione Europea, che ha dato questa possibilità a 947 comuni in tutta Europa. Un ottimo risultato per l’Italia, che si è aggiudicata circa un terzo dei voucher e potrà offrire il servizio soprattutto a quei comuni che ne hanno estrema necessità.

Il progetto, come riporta la sezione “Tecnologia” di Libero, ha preso vita nel 2017 e ha finanziato, finora quasi 12 mila comuni in tutta Europa. Si tratta del progetto “WiFi4EU”, che prevede un finanziamento di 15 mila euro, a fondo perduto che i singoli comuni possono utilizzare con questa finalità.

Leggi anche >>> Sky WiFi, la nuova connessione con fibra: i vantaggi per i clienti

Wifi gratuito: 300 comuni italiani potranno usufruire di questa possibilità

Come riporta Libero, la Commissione Europea ha stilato la lista completa dei comuni che potranno usufruire di questa possibilità, in qualità di vincitori del bando. Il link con la lista dei comuni è disponibile in fondo all’articolo.

Da quanto si apprende, sono 8.500 le città europee che hanno partecipato all’edizione 2020 del bando per la vittoria dei voucher. Tra i trecento comuni italiani che hanno vinto, molti avevano la seria e concreta necessità di installazione del WiFi, una fonte molto utile per l’organizzazione e il benessere dei cittadini. Il Wifi sarà installato nelle piaze, nei musei e nei parchi e sarà completamente gratuito per i cittadini.

C’è inoltre un’altra lista di circa 40 comuni pronti a ricevere il voucher nel caso in cui qualche città non compili il modulo di assegnazione.

La Commissione Europea ha reso nota la lista dei comuni italiani vincitori, visibile al seguente link

Potrebbe interessarti anche: Sky WiFi, la connessione ad internet in fibra: l’Hub e i costi d’abbonamento

F.A.