Continuano gli aggiornamenti su WhatsApp, con un nuovo trucco che prevede i messaggi a tempo. Andiamo a vedere come funziona il nuovo trick sull’app.

Non si fermano gli aggiornamenti sull’app di messaggistica più usata al mondo, WhatsApp che prova a lanciare il trucco dei messaggi a tempo. Il trick è già presente su alcuni competitors di WhatsApp, come Telegram e Signal. Proprio queste ultime due app, nei mesi scorsi hanno scalato le classifiche, andando a minare il primato dell’app di messaggistica più usata al mondo.

Al momento la funzione dei messaggi a tempo su WhatsApp non è ancora presente, ma uno dei fan dell’applicazione ha scoperto il trucco per risolvere il deficit dell’app. Andiamo a vedere come applicare il trucco anche su WhatsApp, completando così l’app con una funzione presente solamente su Telegram e Signal.

WhatsApp, ecco il trucco per i messaggi a tempo: come procedere

Se c’è una pecca dell’app di messaggistica, ma in generale di tutte le applicazioni del gruppo Facebook, è la lentezza nell’applicare gli aggiornamenti. Infatti i messaggi a tempo sono tra le funzioni più richieste, ma l’app di Zuckerberg ancora le deve introdurre nel suo database.

Un piccolo escamotage però, potrebbe aiutarvi. Infatti possono tornare utili alla causa gli “Stati WhatsApp“, che garantiscono non solo l’anonimato del messaggio che vogliamo inviare, ma anche il tempo, che come per Instagram è di 24 ore. Così possiamo pubblicare lo stato per solamente alcuni utenti, andando a modificare la privacy tra le impostazioni. Una volta visualizzata la storia dalla persona a cui vogliamo far arrivare il messaggio, sarà nostro compito eliminare subito lo stato.

Ovviamente non è la stessa comodità dei messaggi a tempo di Telegram e Signal, ma comunque rimane una valida alternativa, specie per non installare altre applicazioni sul nostro smartphone. L’unica alternativa a questo metodo sono le chat private, che però sono sempre tracciabili a differenza delle chat segrete di Telegram.

L.P.

