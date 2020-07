Mai uno stop così lungo in 24 anni di soap opera, Un posto al sole finalmente ricomincia per nuove peripezie di Palazzo Palladini. Ecco dove eravamo rimasti

24 anni, 5475 puntate e migliaia di italiani attaccati alla TV. Questo è il bollettino di una delle soap opera più longevi della televisioni italiana che non intende tramontare proprio adesso. Ebbene sì, dopo 100 giorni di stop Un posto al sole torna ad allietare la prima serata degli italiani su Rai 3.

Anche la TV si è fermata causa Covid-19, ecco perché le riprese si sono fermate a poco prima del lockdown, per le regole serrate. Consueto appuntamento, dunque, per le 20:45 su Rai 3 per Un posto al sole, per vivere di nuovo tutti insieme le peripezie di Palazzo Palladini dopo più di 3 mesi di stop.

Un posto al sole, dov’eravamo rimasti

Si riparteeeeeee!!!!!! 100 giorni lontani da voi, ma ci siamo quasi: lunedì 13 luglio #unpostoalsole torna a casa vostra ogni sera alle 20.45 su Rai3 , siete pronti?! Noi non vediamo l'ora! Pubblicato da Un posto al sole Rai su Giovedì 2 luglio 2020

Nell’ultima puntata del 03 Aprile, abbiamo visto Niko (Luca Turco) e Susanna (Samuela Sardo) provare a convincere Avella, un uomo che si è rivolto a loro per una consulenza legale a collaborare con la giustizia. Questa loro insistenza viene da una pressione del Magistrato Nicotera (Paolo Romano) che sta indagando sul boss Tregara. Il magistrato, marito di Viola (Ilenia Lazzarin) ha ricevuto un’intimidazione e pertanto ha deciso di dedicarsi un po’ alla sua famiglia.

Intanto Filippo (Michelangelo Tommaso) e suo padre, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy) sono ai ferri corti per questioni lavorative. Serena (Miriam Candurro) ormai rimasta sola dopo la separazione con Filippo, deve fare i conti con le sue scelte. Attesissimo e mostrato anche in un video spoiler, il matrimonio da Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia).