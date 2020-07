Ucciso fratello di Aurier, il terzino destro del Tottenham che in questi momenti deve fare il massimo per comprendere come continuare a vivere senza di lui.

Un fratello è qualcosa di carissimo, impossibile da spiegare. L’unione che lega due fratelli ha difficili paragoni tra altri legami, e per questo è difficile dividerne due. E’ quello che purtroppo deve affrontare ora il terzino destro del Tottenham, il francese Serge Aurier. Suo fratello Christopher, infatti, è stato ucciso pochi minuti fa da un colpo di arma da fuoco. Il ragazzo è stato ritrovato morto dalla polizia, dato che ormai non si poteva fare assolutamente più nulla per salvarlo. Il fratello, a sua volta calciatore ma di un livello assolutamente più basso di Aurier, voleva cercare di salire di livello con la sua squadra. Purtroppo, però, i suoi compagni della quinta divisione transaplina dovranno andare avanti senza di lui, col cuore spezzato.

Ucciso fratello di Aurier del Tottenham, due colpi alla schiena

Il ragazzo è morto a Thibaud, in una zona industriale. Precisamente poco lontano da una discoteca molto frequentata. Ad ucciderlo sono stati due colpi di pistola sparatigli alle spalle, mentre era girato. Ora la polizia sta facendo il possibile per comprendere esattamente cosa sia accaduto e come possa essere scomparsa una vita così giovane. Il fratello di Aurier aveva avuto problemi con la legge nel 2016, quando venne messo sotto processo per un’aggressione ad una prostituta. Ora la vita del giocatore francese è stata definitivamente spezzata. E anche la vita del terzino del Tottenham, Serge Aurier, cambierà per sempre, non avendo una spalla su cui piangere e un confidente con cui parlare di tutto. Una tragedia che non si può dimenticare.

