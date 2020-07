Tumore ai polmoni, l’allarme degli esperti: in Italia c’è una pessima abitudine che aumenta drasticamente il rischio di ammalarsi. Ecco qual è il gesto da non compiere assolutamente soprattutto in presenza dei propri cari.

Fumare in salotto o in camera da letto è letale. Di fatto è come “aprire la porta di casa a un killer”. A riferirlo è un gruppo di esperti riunitosi quest’oggi a Napoli per il Cto, la Conferenza internazionale di oncologia toracica. E’ da lì che arriva l’allarme per scongiurare una minaccia spaventosa.

Tumore ai polmoni, la pericolosa abitudine da non fare

E si tratta di un’abitudine piuttosto diffusa tra gli italiani. Almeno il 20%, infatti, si rilassa in questa maniera. Una percentuale che sale anche al 29% se ci spostiamo in Umbria. Ma è potenzialmente fatale, dal momento che il fumo passivo aumenta il rischio di ammalarsi di tumore e soprattutto può danneggiare in maniera irreversibile anziani e bambini.

Eppure smettere di fumare, spiegano gli oncologi, sarebbe la soluzione quasi definitiva dal momento che “siamo purtroppo ancora lontani dalla diagnosi precoce. Ma se domani la popolazione mondiale decidesse di smetteer di fumare, il carcinoma polmonare tra 20-30 anni sarebbe depennato di quasi il 90% come mai nessuna terapia potrebbe fare”.

Una situazione che riguarda ultimamente anche le donne, perché continua a crescere tale allarme nel mondo femminile: “L’incidenza della malattia nelle signore non fumatrici – spiegano i medici – ci fa pensare che ci sia anche una causa genetica e ormonale”. La soluzione madre resta sempre la stessa: “Smettere di fumare, per il bene di se stessi e di chiunque ci sta attorno”.

