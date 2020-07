Terremoto Friuli-Venezia Giulia, scossa di magnitudo 3.7: i dettagli di quanto accaduto poco fa, precisamente alle ore 14,06.

Poco fa, precisamente alle ore 14:06, è stata avvertita una forte scossa di terremoto in Friuli-Venezia Giulia. Lo riferisce l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), secondo cui il sisma di magnitudo 3.7 gradi Richter sarebbe stato avvertito precisamente a Forni di Sotto, in provincia di Udine.

La scossa, che presenta una profondità di 9 chilometri, sarebbe stata avvertita anche nella provincia di Belluno, in Veneto. Al momento non si registrano danni a cose o persone, ma il primo cittadino del comune di Tramonti di Sopra, Giacomo Urban, non nasconde tutta la propria paura: “Parliamo di una scossa davvero significativa e particolarmente prolungata“.

Terremoto in Italia: trema la terra anche in Toscana

Intanto, proprio nella giornata di ieri, la terra è tornata a tremare anche in Toscana. Alle ore 16:28, infatti, è stata avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 in provincia di Arezzo, a un chilometro di distanza da Pieve Santo Stefano. Per fortuna, anche ventiquattro ore fa non si sono registrati danni a cose o persone.

Negli ultimi giorni, dunque, l’attività sismica nella nostra penisola ha fatto registrare un aumento soprattutto nell’Italia centro-settentrionale. Seguiremo con grande attenzione l’evolversi della vicenda nelle prossime ore e sicuramente vi terremo aggiornati in tal senso, in caso di novità importanti.

