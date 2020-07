In Turchia è morto l’ex primo ministro della Somalia, Hassan Abshir Farah, all’età di 75 anni: pronti i funerali di Stato in suo onore

All’età di 75 anni è morto in Turchia l’ex primo ministro somalo Hassan Abshir Farah. Quest’ultimo aveva ricoperto l’incarico dal 2001 al 2003 mentre il presidente era Abdiqasim Salat Hassan, negli anni ’70 invece fu sindaco di Mogadiscio. Ad annunciarne la morte è stato il presidente della Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, che ha affermato: “Ha svolto un ruolo positivo nel governo e nello sviluppo della Somalia”. L’esecutivo ha già pronta l’organizzazione dei funerali di Stato in suo onore anche se non c’è ancora una data certa per la funzione. Morto anche l’ex presidente della città di Putland, Mohamed Abdi Hashi, dal 2004 al 2005.

Somalia, grazie all’Italia per gli aiuti umanitari

Il governo somalo ha reso grazie all’Italia per l’operazione umanitaria iniziata il 5 luglio che ha visto partire il primo volo Brindisi-Mogadiscio che trasporteranno un totale di 42 tonnellate di aiuti. L’operazione entra a far parte del ponte aereo umanitario messo in piedi dalla Commissione Europea.

Emanuela Claudia Del Re, viceministro degli affari esteri, ha affermato: “In questo momento in Europa c’è una grande sensibilità nei confronti dell’Africa. Vogliamo aiutare i paesi più fragili in una situazione delicata come questa. Da parte nostra rimane prioritaria l’attenzione della Cooperazione per accompagnare lo sviluppo del continente e in particolare verso la Somalia. I due paesi sono uniti da un forte legame politico e umano”.

