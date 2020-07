Pedofilia, durissimo colpo da parte delle autorità mondiali al darknet. Nelle ultime ore è stato infatti arrestato uno dei 10 più ricercati al mondo per quanto riguarda la pedopornografia. L’arresto è avvenuto in Francia.

Grosso colpo contro pedofilia mondiale. Lo scorso 7 luglio, infatti, è stato fermato un 40enne sospettato di aver amministrato parecchi siti del darknet. In questi smistava e condivideva materiale pedopornografico. Il profilo è stato poi confermato.

Pedofilia, fermato uno dei più ricercati al mondo

L’uomo in questione, infatti, è “uno dei dieci obiettivi prioritari al mondo”. Ad annunciarlo è stato la Repubblica di Bordeaux in una nota ufficiale. Il criminale, arrestato in Francia, è di nazionalità francese. Il blitz è stato realizzato dall’Ufficio Centrale per la Repressione delle Violenze alle persone in collaborazione con Europol.

Per quanto riguarda questo delicato argomento, a inizio mese ci fu una svolta importante anche in Italia. Grazie a una maxi operazione nostrana sono giunti 50 decreti di perquisizione, arresti in addirittura 15 regioni italiane e sequestri di materiale tecnologico che conteneva terabyte di immagini a luci rosse.

Un’incursione avvenuta dopo un anno di intenso lavoro per risalire alle tracce dei colpevoli, seguito man mano con dei veri e propri ‘pedinamenti virtuali’ come spiegò la Polizia Postale del Piemonte. Una lotta, questa, che non ha intenzione i fermarsi per nessuno motivo. E ora sono in programma nuovi e determinanti blitz.

