Senza freni, come al solito. Naike Rivelli ha da poco pubblicato una foto su Instagram che ha fatto impazzire tutti i fan: zero vestiti, solo tacchi

Attrice, cantante, ma soprattutto modella. Naike Rivelli, figlia di Ornelli Muti continua a mostrarsi su Instagram senza veli. Letteralmente il suo profilo che conta circa 280mila followers è pieno zeppo di foto in déshabillé, che contano migliaia di like.

Il suo spirito libertino si evince anche dalla descrizione nel suo profilo Instagram. ‘Life is too short to worry about what people who exist in a free app in your phone think of you’ ovvero ‘La vita è troppo breve per preoccuparsi di ciò che pensano di te persone che esistono su un’applicazione gratis del tuo telefono’.

Naike Rivelli senza veli: la foto che ha mandato il web in tilt

Completamente senza vestiti, davanti ad una Jeep, Naike Rivelli pubblica uno scatto che manda i social in tilt. Soltanto dei gran bei tacchi, che slanciano ulteriormente il fisico longilineo della bella modella, figlia di Ornella Muti e niente più.

In realtà, questo scatto un po’ osé, vuole dare un messaggio ben preciso. Anche l’attrice posa per appoggiare lo sciopero generale della Liguria previsto per il 24 luglio. A quanto pare, la cantante nata in Germania sposa appieno la cultura della nudità femminile come forma di protesta: ecco perché il 90% delle foto sui suoi profili social la ritraggono completamente spoglia.