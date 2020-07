Si è spento a solamente 27 anni Benjamin Keough. Il ragazzo, figlio di Lisa Marie Presley, era l’unico nipote del grandissimo Elvis Presley.

Muore a solamente 27 anni Benjamin Keough, l’unico nipote di Elvis Presley. A confermare la notizie ci ha pensato il manager della madre, Lisa Marie Presley, figlia del leggendario Elvis. Una scomparsa prematura quella del giovane Benjamin, che secondo i media locali avrebbe tentato il suicidio.

Keough, infatti, è stato trovato senza vita nella sua casa di Calabasas, Los Angeles, in California. Secondo la polizia, gli sarebbe stato fatale una ferita da arma da fuoco autoinflitta. Così il ragazzo avrebbe perso la vita. Il manager, però, non ha fornito nessun dettaglio, ma ha solo riportato l’enorme dolore di Lisa Marie Presley, madre del ragazzo devastata dalla triste notizia.

Benjamin Keough, il nipote di Elvis si spegne a 27 anni: il dolore della madre

Così dopo la tragica scomparsa del giovane ragazzo, appena 27enne, il manager della madre ha riportato tutto il dolore di Lisa Marie Presley, che in queste ore ha perso il figlio.

Roger Widynowski, manager di Lisa Marie, ha ricordato quanto la donna amasse Benjamin, affermando poi che la donna proverà a tenere duro per l’amore delle sue figlie. Benjamin Keough appariva raramente in pubblico, ma in molte foto sul web, si può notare la grandissima somiglianza con il nonno Elvis.

La stessa madre del ragazzo, in una vecchia intervista a Tmz, descrisse la somiglianza del figlio con il nonno alquanto “misteriosa“. Sempre Tmz ha sottolineato la partecipazione di Benjamin al memorial in onore del nonno a 40 anni dalla scomparsa. L’evento si tenne a Graceland, Memphis, in Tennessee. Inoltre il memorial avvenne nel giorno della scomparsa di Elvis Presley, che ci lasciò nel 1977 a solamente 42 anni.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca, CLICCA QUI!