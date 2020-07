È scomparsa Zindzi Mandela, la figlia di Nelson e Winnie Mandela. Aveva 59 anni anni, ancora da capire le cause che hanno portato al decesso

Grave lutto per la famiglia Mandela. All’età di 59 anni, è scomparsa Zindzi, la figlia più giovane di Nelson e Winnie. A darne il triste annuncio è stato il canale televisivo South Africa Broadcasting Corporation, secondo il quale la donna era ricoverata in un ospedale di Johannesburg.

Ancora da capire le cause che hanno portato al suo decesso. I prossimi giorni saranno molto importanti, con l’autopsia che dovrebbe rivelare i motivi della morte. Non sembra, infatti, che la 59enne fosse affetta da qualche malattia grave. Dal 2015, la figlia di Nelson Mandela era ambasciatrice del Sudafrica in Danimarca.

Chi era Zindzi Mandela, la figlia più giovane di Nelson

Nata nel 1960 a Soweto, in Sudafrica, Zindzi Mandela era ambasciatrice del Sudafrica in Danimarca. Sin dalla giovane età, si è fatta riconoscere per il suo carattere ribelle e poco mediatico in ambito politico. A livello mondiale, la donna divenne famosa nel 1985 quando, all’età di 25 anni, salì su un palco per leggere una lettera di Nelson Mandela, che si trovava ancora in carcere. Questo gesto fu di fondamentale importanza. L’allora presidente sudafricano Botha, infatti, offrì di liberare Mandela, se solo avesse denunciato tutte le violenze fatte dal suo partito, l’ANC.

Grande commozione del popolo sudafricano per la sua prematura scomparsa. Naledi Pandor, ministro degli Esteri in Sudafrica, ha parlato di Zindzi, dichiarandosi shockata per la sua scomparsa. “Non è semplicemente la figlia degli eroi della lotta” commenta Pandor, che aggiunge: “È una vera e propria eroina, che ha lottato in prima linea per i diritti del popolo nero“.

