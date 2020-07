Un giovane di 23 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato su un autobus a Milano, la polizia è sulle tracce dell’aggressore

Intorno alle 21.30 di domenica un giovane di 23 anni è stato accoltellato mentre era a bordo di un autobus a Milano. Non si conoscono ancora i motivi per cui una persona, al momento ancora ignota e ricercata dagli agenti della questura milanese, ha aggredito il ragazzo ripetutamente a colpi d’arma bianca. La terribile violenza è avvenuta nella zona di Lambrate, all’angolo tra via Bassini e via Valvassori Peroni. Sul posto sono immediatamente intervenuti i medici del 118 che una volta medicato è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele. A causa delle numerose ferite che sono state inferte le sue condizioni del 23enne si presentano estremamente gravi. Dopo la violenza l’aggressore si è dato alla fuga ed è attualmente ricercato dalla polizia.

LEGGI ANCHE -> Ferrara, bambino di 4 anni morto annegato in piscina: aperta indagine

Le recenti aggressioni a Milano

Milano, negli ultimi giorni, ha visto un susseguirsi di aggressioni. Il giovane ferito sull’autobus infatti è solo l’ultimo ad essere stato oggetto di una folle violenza. Pochi giorni fa un venditore di rose è stato aggredito e buttato nella Darsena nel cuore della movida milanese. In questo caso, fortunatamente per l’ambulante solo un grande spavento ma nessun danno fisico tanto da spingerlo a rifiutare il ricovero. Anche in questo caso gli aggressori, 2 ragazzi, si sono dati alla fuga dopo aver consumato la violenza e sono attualmente ricercati dalla polizia. Gli agenti nella ricerca dei due sono però aiutati dalle svariate telecamere di sorveglianza presenti sui Navigli.

LEGGI ANCHE -> Milano, buttano un venditore di rose in acqua: caccia ai responsabili