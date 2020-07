Storico gesto del presidente Mattarella e del suo omologo sloveno davanti alla foiba di Basovizza. Un luogo in cui i partigiani jugoslavi hanno ucciso più di duemila italiani.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato oggi il suo omologo sloveno Borut Pahor. L’incontro è avvenuto nella caserma del Reggimento Piemonte Cavalleria a Villa Opicina.

I due presidenti si sono incontrati per deporre una corona di fiori alla foiba di Basovizza. Un luogo che ha visto perdere la vita, per mano dei partigiani jugoslavi, a più di duemila italiani. L’evento ha una portata storica da non sottovalutare. Pahor è infatti il primo presidente della Slovenia che ha deciso di rendere il suo tributo alle vittime italiane delle foibe.

Anche per questo, l’immagine dei due presidenti che si tengono mano nella mano durante la commemorazione è probabilmente destinata a rimanere nei manuali di storia politica dei due paesi.

Leggi anche: Stato di Emergenza, nuova ipotesi sulla proroga: estesa al 31 ottobre

Mattarella dopo la visita alla foiba di Basovizza, “ la storia non si cancella”

Mattarella nel commentare la giornata ha poi dichiarato che “la storia non si cancella, e le esperienze dolorose sofferte dalle popolazioni di queste terre non si dimenticano. Proprio per questa ragione il tempo presente e l’avvenire chiamano al senso di responsabilità”. La visita del Presidente Sloveno Pahor in Italia terminerà con la deposizione di una corona di fiori davanti al monumento dei caduti sloveni. Al termine di questa cerimonia, Mattarella incontrerà poi i rappresentanti delle associazioni degli esuli.

L’11 settembre del 1992, la foiba di Basovizza fu dichiarata monumento nazionale dall’allora Capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro. Fu costruita vicino a un pozzo minerario. E a partire dal 1945, divenne il luogo prediletto da parte dei partigiani jugoslavi, per raccogliere i prigionieri politici e in seguito ucciderli.

Nel 2007 l’architetto italiano Ennio Cervi ha realizzato un sacrario della Foiba di Basovizza, insieme a un centro di ricerca e documentazione per mantenerne la memoria storica.

Leggi anche: Conte: “Ora meglio attrezzati anche in caso di cattive evenienze”