Live Aid 35 anni dopo: il, 13 luglio 1985 un eventi rimasto unico nella storia a cavallo tra Europa e Stati Uniti per una notte magica

Live Aid, sono passati 35 anni ma sembra ieri. E in ogni caso quel 13 luglio 1985 è cambiato tutto perché mai prima di allora la musica era stata così unita e schierata per un solo fine. L’idea era partita da Bob Geldof e Midge Ure che volevano raccogliere fondi a favore dell’Etiopia colpita da una terribile carestia e aklkla fine rispodsero tutti.

Due sedi, con i 70mila di Wembley a Londra e i 90mila di Philadelphia più i 2 miliardi e mezzo di telespettatori in tutto il mondo. Numeri mai visti prima e mai ripetuti dopo, per un evento rimasto unico. Una maratona di musica live durata sedici ore e che vifde sul palco tutti gli artisti più rappresentativi dell’epoca.

It’s the 35th anniversary of Live Aid today! Re-live Queen’s iconic set at the greatest concert of all time with all their performances in Live Aid’s new ‘The 80s in 100 Minutes’ YouTube playlist ft. a new #Sirbobgeldof intro.

Watch here: https://t.co/AUC1nZqnSu 🎥 @live_aid1985 pic.twitter.com/wNaQKLAoLS — Queen (@QueenWillRock) July 13, 2020

Tutto era partito qualche mese prima con il successo di ‘Do They Know It’s Christmas?‘, singolo scritto da Geldof e Ure per aiutare Etiopia. Era nata la Band Aid con U2 e Duran Duran, Wham! e Spandau Ballet, Phil Collins e Sting. Poco tempo dopo, la risposta con ‘We Are The World‘, brano scritto da Lionel Richie e Michael Jackson. Con loro Tina Turner, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Bob Dylan e Ray Charles. A quel punto nacque l’dewa di unitre le forze, chiamando in rinforzo molti altri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vasco Rossi, ufficiali le nuove date del ‘Non Stop Live Festival 2021’

Live Aid, la leggenda dei Queen insieme al meglio della musica mondiale



Il Live Aid si trasfiormò in uno spettacolo senza precedenti dimostrando che il rock aveva la forza per cambiare il mondo. Basta parlare dell’incasso: 150 milioni di sterline, cifra record per l’epoca. Un evento trasmesso in 150 Paesi e concluso fai due brani che lo avevano lanciato.

Ma prima c’era stato di tutto, a cominciare dalla performance leggendaria dei Queen che ne avevano biasogno per rilanciarsi. Una ventina di minuti con “Bohemian Rhapsody“, “Radio Ga Ga”, “Hammer to Fall” e “We Are the Champions” che incoronarono Freddie Mercury e soci.

E poi Phil Collins che si esibì prima a Londra ma anche a Philadelphia, atterrando con il Concorde, Bob Dylan, i Black Sabbath nella loro formazione originale. David Bowie con “Heroes” dedicata al figlio e ai figli della terra, George Michael ed Elton John a duettare con “Don’t let the sun go down on me”.Con loro anche Paul McCartney con “Let it Be”, il lancio in grande stile degli U2, Tina Turner e Mick Jagger.- Un vero godimento.