L’attrice per film a luci rosse, Kendra Lust, ha fatto gli auguri di buon compleanno al calciatore James Rodriguez aprendo a scenari molto piccanti

Nuovi piccanti scenari all’orizzonte per James Rodriguez. Il calciatore del Real Madrid ieri ha compiuto 29 anni ed oggi l’attrice a luci rosse, Kendra Lust, gli ha dedicato un messaggio su Twitter che lascia poco spazio all’immaginazione: “Tanti auguri James Rodriguez, spero ti sia piaciuto”. Già in passato sui due si sono susseguite voci di un flirt che queste parole vanno a confermare. I due saranno andati a letto insieme? Sembra proprio di sì. Fino al 2017 sua moglie è stata Daniela Ospina, sorella del portiere del Napoli, ed i due si sono separati proprio a causa di presunti tradimenti da parte di James.

Quest’anno James Rodriguez con il Real Madrid sta giocando molto poco. Già la scorsa estate la sensazione era quella che il ragazzo non avrebbe trovato spazio con Zidane, ciò nonostante è rimasto in Spagna.

Ieri il tecnico ha spiegato: “Alcuni giocatori vengono impiegati meno di altri, ma tutti contribuiscono all’economia della squadra. Io non disprezzo nessuno”.

A fine stagione, però, stavolta potrebbe seriamente fare le valigie. Juventus e Napoli lo hanno cercato in passato e non è detto non possano tornare sulle sue tracce. Ora, comunque, c’è l’Everton di Carlo Ancelotti che vede nel colombiano il suo pupillo. Il costo dovrebbe essere abbastanza contenuto ed aggirarsi sui 35 milioni di euro. Lo stesso trequartista ora potrebbe essere più propenso a trasferirsi in un altro club per rilanciare nuovamente la propria carriera che da qualche anno ha subito una lieve battuta d’arresto.

Happy birthday @jamesdrodriguez hope it was a good 🥳

— Kendra Lust™ (@KendraLust) July 12, 2020

