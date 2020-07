Iran, matrimonio finisce in tragedia: decine di invitati sono risultati positivi al Covid-19, ma la notizia più triste riguarda proprio i genitori di entrambi gli sposi.

A Urmia, nell’Iran Occidentale, un matrimonio si trasforma in vera e propria tragedia. Come riporta Today, a distanza di pochi giorni dalle nozze, i genitori di entrambi gli sposi sono morti dopo esser stati contagiati dal Coronavirus. Da quanto si apprende, erano circa una decina le persone contagiate presenti al matrimonio e non è da escludere che il contagio sia avvenuto proprio durante i festeggiamenti.

A seguito del drammatico episodio, le autorità iraniane hanno immediatamente vietato tutte le cerimonie religiose, dal momento che il matrimonio si è dimostrato “fatale” per i genitori degli sposi.

Leggi anche >>> Iran, rapporto aviazione: Boeing ucraino abbattuto a causa di errori umani

Covid 19 Iran, morti i genitori degli sposi dopo il matrimonio: possibile contagio durante le nozze

Da quanto si apprende, la situazione nel Paese è ancora molto grave. L’Iran risulta essere Paese più colpito tra quelli del Medio Oriente. Infatti, in base ai dati registrati dalla Johns Hopkins University, l’Iran conta, ad oggi, 257.303 casi totali di persone contagiate. Il numero di decessi, nel Paese, ha raggiunto quota 12.829 unità. L’Iran, per numero di contagi, si trova immediatamente alle spalle del Sud Africa, che conta inveec 276.242 casi in totale.

Seppur i numeri siano drasticamente alti, l’Iran è ben lontana dalle “vette” di questa singolare, quanto triste, classifica. Infatti, il Paese con maggior numero di contagi continua ad essere l‘America di Trump. Gli Usa contano un totale di 3.304.942 casi in totale, con 135.205 morti. Alle spalle degli Usa c’è il Brasile del presidente Jair Bolsonaro, di recente risultato positivo ai test.

Anche il Brasile ha superato il milione di contagiati: sono 1.864.681 i casi totali nel Paese, con il numero di decessi che ha raggiunto quota 72.100.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus Italia, misure prorogate fino al 31 luglio: cosa cambia

F.A.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24