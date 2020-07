Tornano in campo Inter e Torino per il posticipo della 32esima giornata di Serie A. Andiamo a vedere dove assistere al match delle 21:45.

Due squadre in profonda crisi ma pronte a riscattarsi quelle che si affronteranno questa sera al San Siro. Stiamo parlando del posticipo della 32esima giornata di Serie A tra Inter e Torino. Due squadre con obiettivi differenti, da una parte l’Inter che con una vittoria agguanterebbe il secondo posto, dall’altra il Torino alla ricerca di punti preziosi per assicurarsi la salvezza.

Ma partiamo proprio dai padroni di casa, con i nerazzurri che vengono da solamente due vittorie nelle ultime quattro gare. Proprio nelle ultime due uscite sono arrivate una sconfitta contro il Bologna ed un pareggio contro il Verona. I tre punti stasera servono per ritrovare entusiasmo, ma soprattutto per agguantare un secondo posto inaspettato.

Dall’altra parte, invece, troviamo gli uomini di mister Longo a solamente cinque punti dal Lecce che occupa la 18esima posizione, ultimo posto per scendere in Serie B. I granata andando a punti riuscireebberoa fare un altro grande passo verso la salvezza, dopo una stagione altalenante, condizionata certamente dai preliminari di Europa League. Andiamo quindi a vedere dove seguire il match di San Siro.

Inter-Torino, dove vedere il match: Sky o Dazn?

A traqsmettere il posticipo della 32esima giornata di Serie A, ci penserà Sky. Infatti la pay-tv di Rupert Murdoch mette a disposizione ben due canali satellitari: Sky Sport Serie A (al numero 202 del satellite) e Sky Sport Calcio Uno (numero 201 del satellite).

Per tutti gli abbonati alla pay-tv che non sono a casa, sarà possibile usufruire gratuitamente della piattaforma SkyGo. Infatti la stessa SkyGo è la piattaforma streaming della tc di Murdoch. Basterà scaricare l’applicazione sul proprio device e poi sarà possibile assistere al match su smartphone, tablet e laptop.

Ma non solo, infatti il match di stasera sarà disponibile anche su NowTv, piattaforma streaming affiliata a Sky. Come sempre NowTv è disponibile su tutti i device, anche su Console, e basterà solamente registrarsi con i propri dati ed accedere alla piattaforma. Per tutti i nuovi utenti sarà disponibile anche un mese di prova gratuito in cui saranno offerte anche le partite della Serie A. Al termine del mese sarà l’utente a decidere se attivare o meno l’offerta da 9,99€ al mese.

L.P.

