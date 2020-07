Inter-Torino 3-1: highlights, voti e tabellino della partita che ha chiuso la 32esima giornata di Serie A a San Siro rilanciando i nerazzurri



Inter-Torino 3-1: trema per un tempo, Antonio Conte, ma poi approfitta delle fragilità granata e si rilancia in chiave sedcondo posto. Una partenza convicente e le buone intenzioni interiste sono subito mortificate da Handanovic. Clamorosa la sua topica, forse per invidia di Donnarumma, su angolo e Belotti deve solo appoggiare per il più facile dei gol. La reazione è nervosa e sterile produce poco e non a caso nel finale di tempo è Ansaldi a sfiorare il raddoppio.

Basta poco però ad inizio ripresa per ribaltarla prima con un sinistrfo di Young e poi con la zuccata vincente di Godin. Sempre di testa, Verdi sfiora il pari prima che una deviazione di Bremer su tiro di Lautaro metta fuiori causa Sirigu. C’è spazio anche per una traversa di Belotti e per un paio di occasioni interiste

Inter-Torino 3-1: tutti gli highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 17′ Belotti (T), 58′ Young (I), 51′ Godin (I), 61′ Lautaro Martinez

INTER (3-4-1-2): Handanovic 5; Godin 6.5 (76′ Skriniar sv), De Vrij 6, Bastoni 6; D’Ambrosio 6 (71′ Biraghi sdv), Brozovic 5.5, Gagliardini 6, Young 6.5 (71′ Candreva sv); Borja Valero 6; Lautaro Martinez 7 (84′ Eriksen sv), Sanchez 6.5. All. Conte 6.5

TORINO (3-5-2): Sirigu 6; Izzo 5.5, Nkoulou 6, Bremer 5; De Silvestri 5.5 (64′ Singo 6), Rincon 6, Meité 5.5 (64′ Lukic 5.5), Ola Aina 5, Ansaldi 6.5 (64′ Berenguer s5.5); Verdi 6 (78′ Millico sv), Belotti 6.5. All. Longo 6.

AMMONITI: Godin (I), Aina (T), Meité (T), De Silvestri (T), Brozovic (I), Sanchez (I), D’Ambrosio (I), Biraghi (I)

