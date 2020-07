Un vasto incendio si è verificato a Giugliano, nei pressi dell’Asse Mediano, ed il fumo nero ha invaso anche alcune abitazioni vicine: ancora sconosciute le cause scatenanti

Quest’oggi a Giugliano, nel napoletano, si è verificato un incidente molto vasto in via Pier Capponi. Le fiamme si sono subito spostate sull’Asse Mediano nei pressi dell’uscita Aversa-Melito. Il fumo, invece, ha invaso anche alcune abitazioni che sono state fatte prontamente evacuare. Alcune case hanno subito gravi danni, mentre alcune persone hanno accusato un’intossicazione per le esalazioni della coltre nera.

Giugliano, ancora sconosciute le cause dell’incidente

I Vigili del Fuoco sono arrivati solamente dopo diverse chiamate fatte dagli abitanti del luogo. Sconosciute le cause che hanno portato all’incendio, ma pare che il tutto sia iniziato da un ammasso di sterpaglie in un terreno. Sono previste lunghe code sull’Asse Mediano.

