Anche nello stato di Rio de Janeiro diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi pubblici. Il Covid-19 continua a preoccupare in Brasile

In Brasile la situazione relativa al Covid-19 rimane critica. Tra i paesi più colpiti al Mondo, si registrano ogni giorno numeri decisamente drammatici. Per tentare di rallentare la curva dei contagi, i governi locali stanno tentando di imporre nuove misure restrittive.

A Rio de Janeiro, da oggi, diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi pubblici. La decisione è stata presa in quanto, con quasi 12mila vittime, Rio è il secondo stato più colpito di tutto il Brasile. Previste multe di 107 raid (circa 20 dollari) per chi non rispetta la normativa, mentre la sanzione sale a 700 rais (118 dollari) nel caso siano le aziende a non far indossare le mascherine ai propri dipendenti.

Coronavirus, 72mila morti in Brasile: America Latina supera gli Usa

L’America continua ad essere l’epicentro del Covid-19. Gli Usa stanno registrando quasi ogni giorno record di contagi, e contano decessi pari a più di 135mila. L’America Latina, però, con i suoi 144mila morti ha superato Stati Uniti e Canada, ed è ora seconda solo all’Europa (202mila morti). In Brasile, continuano ad esserci almeno mille morti al giorno. Come riporta la Cnn, infatti, questo dato è costante da fine maggio.

Per quanto riguarda la situazione mascherine, l’obbligo di usarla nei luoghi pubblici a Rio de Janeiro si aggiunge alle decisioni già prese da San Paolo e Brasilia. Nella giornata di ieri, alcuni agenti della polizia municipale hanno effettuato alcuni controlli nelle città, multando decine di persone che non avevano la protezione.

