Covid-19 bollettino di oggi 13 luglio 2020. Ecco tutti gli ultimi dati della protezione civile in merito alla pandemia che ha colpito l’Italia

La Protezione Civile ha da poco pubblicato il nuovo bollettino, aggiornato al 13 Luglio 2020, in merito a quelli che sono tutti i numeri del coronavirus. I casi attualmente positivi sono 13.157 grazie ad un calo di 22 unità nelle ultime 24 ore. I deceduti tra ieri ed oggi sono stati 13 per un totale di 34.967 da inizio epidemia. I guariti, invece, 178 per un totale di 195.106. I nuovi positivi sono 169. I casi, dall’inizio, sono stati 243.230.

Covid 19, bollettino: la situazione Regione per Regione

